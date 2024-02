Retrouvez ici différents tutoriels vidéos pour vous aider à naviguer sur vos outils !

<aside> 💡 ASTUCE : utilisez la fonction "🔍SEARCH" en haut à droite de votre écran pour lancer une recherche par mot-clé et trouver plus facilement l'information recherchée.

</aside>

🎥 Se connecter sur Notilus et compléter son profil

Thèmes abordés dans cette vidéo :

Se connecter sur Notilus

Premier aperçu de l’interface

Compléter son profil

Authentification & profil V8.mp4

🎥 Créer un ordre de mission

Thèmes abordés dans cette vidéo :

Créer un ordre de mission

Effectuer sa réservation via Goelett

OM V7.mp4

🎥 Créer un ordre de mission permanent

Thèmes abordés dans cette vidéo :

Créer un ordre de mission permanent

Comment créer un OMP V2.mp4

🎥 Déclarer les temps de sa mission

Thèmes abordés dans cette vidéo :

Déclarer les temps de sa mission (afin de pouvoir ensuite créer une note de frais).

Valider ses temps V3.mp4

🎥 Créer une note de frais